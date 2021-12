Green pass falsi rubati alle farmacie: sgominata banda criminale

Non è la prima volta che sentiamo parlare di green pass falsi, ma questa volta grazie ad una complessa indagine è stata scoperta una banda che vendeva green pass falsi sulla rete in grado di superare i controlli delle app. Al via le perquisizioni in tutta Italia.

Gli investigatori del Cnaipic del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e della Polizia Postale di Napoli hanno individuato una struttura criminale in grado di generare green pass utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte alle farmacie mediante sofisticate tecniche di phishing (furto online di dati). Praticamente per la creazione dei certificati verdi, gli hacker non violavano direttamente i sistemi informatici nazionali, ma utilizzavano le credenziali di accesso a queste piattaforme sottratte alle farmacie.

I certificati contraffatti, commercializzati in tutta Italia attraverso la rete, riuscivano quindi a superare tranquillamente i controlli delle app di verifica.