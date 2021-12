In terapia intensiva per Covid: no vax diventa mamma mentre è intubata

È nata la piccola Maria, figlia di una donna triestina di 45 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento di Verona. La 45enne, che aveva deciso di non vaccinarsi, ha contratto il virus mentre era in dolce attesa: per fortuna la bimba è nata senza complicazioni e sta bene. Nel mese di novembre la donna era stata ricoverata nell'ospedale Cattinara di Trieste in condizioni critiche, per poi essere trasferita a Verona, dove si trova ricoverata tutt'ora.

La bimba è nata di sole 27 settimane e pesa circa un chilo. Secondo quanto riporta il quotidiano l'Arena è "stato necessario farle una trasfusione, ma ora è stazionaria, senza complicazioni grazie alla tempestività dell'intervento e all'ottimo lavoro di monitoraggio e d'equipe tra anestesisti di area Covid ed ostetrico-ginecologi dell'Azienda''. La piccola respira da sola e non è intubata, mentre la mamma lotta ancora tra la vita e la morte: le sue condizioni sarebbero ancora critiche ma sotto controllo, adesso non resta che aspettare.