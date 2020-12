Partorisce il figlio a Natale e lo abbandona: il piccolo viene adottato da una coppia

È successo la sera del 25 dicembre nell'ospedale di Frangipane, in provincia di Avellino: la donna non ha riconosciuto il neonato, che per fortuna ha già trovato una nuova famiglia

La madre lo ha messo al mondo il giorno di Natale, ma ha deciso di non riconoscerlo. La triste storia arriva dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Frangipane, in provincia di Avellino, ma per fortuna, c'è anche un lieto fine.

La struttura arianese, come è da procedura, ha messo a disposizione un supporto psicologico per la donna affinché riflettesse sulla sua scelta che, tuttavia, ha deciso di non cambiare: il piccolo è immediatamente entrato nelle liste per l'affido e, fortunatamente, il piccolo ha subito trovato chi si prendesse cura di lui: una giovane coppia senza figli, che desiderava tanto un bambino e che lo ha potuto adottare proprio in occasione di questo Natale.