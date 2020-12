I negazionisti in piazza senza mascherine a Torino e Udine (finisce malissimo)

A volte ritornano. I negazionisti del coronavirus hanno deciso di fare una passeggiata senza mascherina per le vie dello shopping, a Torino, per protestare contro le politiche anti Covid, e in undici sono stati multati dalla polizia. Lo racconta TorinoToday: i dimostranti, che avevano aderito a un'iniziativa lanciata da un comitato, per circa un'ora si erano raccolti in presidio davanti alla sede della Rai. "Non siamo negazionisti - aveva detto uno speaker - ma cittadini liberi, pensanti e consapevoli. Il virus ha una portata limitata e non giustifica questo clima autoritario e di negazione dei diritti civili. Ma l'informazione pubblica non ha dato spazio a visioni alternative: esperti tacitati, nessun contraddittorio, solo numeri su numeri per istupidire la popolazione". Alcuni, al termine del raduno, avevano poi deciso di dare vita a una passeggiata. Dopo alcune centinaia di metr verso piazza Castello sono stati multati.

E la stessa cosa, racconta il Messaggero Veneto, hanno fatto i negazionisti di Udine, capitanati da Ugo Rossi, ex MoVimento 5 Stelle e Fridays for Future. Rossi, 29 anni, è originario di Grosseto ma ha studiato a Udine, laureandosi in Ingegneria civile ambientale. Nel mondo della politica, tra le poche persone che apprezza, c’è Sara Cunial, parlamentare nota per le sue posizioni no vax. "Collaboro con lei da due anni per contrastare il 5G", ha ammesso, promettendo nuove azioni pubbliche prima della fine dell’anno. E querele nei confronti della polizia, del sindaco Pietro Fontanini e di tutti quelli che cercheranno di limitare la sua libertà.