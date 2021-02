I due negazionisti del Covid che tappezzano il paese di manifesti: "Cari mascherati, siete sottomessi"

La pandemia? “Un’emergenza che non esiste!!” Due negazionisti del Covid avevano affisso per le vie di Erchie, nel Brindisino, dei manifesti attraverso i quali hanno tentato di divulgare fantasiose teorie complottistiche. I due sono stati identificati e denunciati a piede libero dai carabinieri della locale stazione, per vilipendio nei confronti dello Stato.

I manifesti dei negazionisti del Covid

L’affissione abusiva di manifesti è avvenuta fra il 2 e 3 gennaio 2020, in pieno centro urbano. Sono 22 le locandine intercettate dai militari, recanti una frase offensiva rivolta ai cittadini: “Cari mascherati vi hanno visti così devotamente asserviti e sottomessi che non hanno non potuto prorogare un'emergenza che non esiste!!! non possono non esistere i tiranni quando il popolo è composto da servi come voi”. I due negazionisti avevano già collezionato ben quindici sanzioni fra il 2020 e il 2021 per varie violazioni delle norme anti Covid. Ma neppure le multe hanno avuto l'effetto sperato.

Scrive slogan negazionisti sul muro di una scuola e viene denunciata

Un caso analogo è avvenuto a Padova metà gennaio quando la polizia ha rintracciato l’autrice di una scritta comparsa sul muro di una scuola. "No maschera no transumanesimo". L'autrice, una donna di 46 anni, è stata poi denunciata per imbrattamento. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno individuato la colpevole. Alla perquisizione domiciliare sono saltati fuori i vestiti che aveva in quel momento e la vernice avanzata. La donna era già nota alla polizia perché la sera del 6 dicembre alla manifestazione in piazza Eremitani del Movimento 3V era stata sanzionata perché non aveva la mascherina.