Lo avevano appena derubato e lui si era aggrappato al montante della portiera dell'auto delle due ladre per cercare di fermarle, ma queste sono partite lo stesso e lo avevano trascinato per quaranta metri. È l'epilogo di un furto avvenuto a Pianezza, in provincia di Torino, l'8 agosto scorso. Due donne, madre e figlia di origine rom, erano entrate in un esercizio commerciale, si erano aggirate per il negozio e avevano fatto finta di essere lì per fare qualche acquisto. Nel mentre però avevano infilato all'interno delle proprie borsette alcuni capi di abbigliamento. Il titolare del negozio se ne era accorto e aveva intimato loro di restituire la merce, ma le due erano fuggite.

Il negoziante che si aggrappa all'auto di due ladre e viene trascinato per strada a Pianezza

L'uomo le aveva inseguite e raggiunte appena erano salite in auto, si era aggrappato al montante della portiera, ma le due erano partite lo stesso trascinandolo e provocandogli ferite guaribili in quaranta giorni. I carabinieri della stazione di Pianezza, grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla raccolta delle testimonianze di quanti avevano assistito ai fatti, sono riusciti a individuare le due donne e ad arrestarle.

Per loro ieri mattina è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.