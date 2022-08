Neonata abbandonata in una scatola sul cofano di un'auto parcheggiata

Una neonata con poche ore di vita è stata trovata all'alba di oggi, martedì 30 agosto, nel parcheggio dell'ospedale San Gerardo di Monza. A trovarla intorno alle 5.20 un'infermiera che si stava recando al lavoro. La donna, giunta nel parcheggio dell'ospedale, ha sentito dei gemiti e ha trovato sul cofano di un'auto posteggiata una scatola. All'interno la piccolina, avvolta in una coperta.

L'infermiera ha immediatamente portato la bambina al pronto soccorso pediatrico del nosocomio monzese. I medici l'hanno visitata: la piccolina sta bene, e dai tratti somatici probabilmente è ispanica. Non si sa ovviamente né chi sia la madre né perché l'abbia lasciata lì. La polizia di Stato è già al lavoro per cercare di rintracciare la donna. La notizia più importante però è che la piccola sia in buone condizioni di salute.