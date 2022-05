Neonata di cinque mesi in ospedale: positiva alla cocaina e traumi sul corpo

Era stata trasferita all'inizio di maggio dall'ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per emorragia cerebrale e i medici avevano già capito che qualcosa non tornava. Ora il sospetto è diventato una certezza: è risultata positiva alla cocaina la bimba di cinque mesi ricoverata da ormai venti giorni. Come spiega PadovaOggi, la scoperta è avvenuta dopo l'esame di un capello della piccola.

La bimba era stata ricoverata d'urgenza con gravi traumi in terapia intensiva. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e adesso è fuori pericolo, tanto che da qualche giorno i medici l'hanno trasferita nel reparto ordinario di Pediatria.

Gli ultimi accertamenti compiuti sulla neonata dimostrano che i gravi traumi che hanno portato al suo ricovero sono dovuti a uno "scuotimento violento e ripetuto" compiuto da qualcuno (non necessariamente uno dei due genitori in quanto la bambina era accudita anche da parenti e conoscenti), con ogni probabilità per provare a farla smettere di piangere. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto accaduto alla piccola.