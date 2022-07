Neonata di 6 giorni trovata morta nella culla

Dramma a Cagliari. Una neonata di appena sei giorni è stata trovata morta nella culla dai genitori. La madre e il padre della piccola hanno chiamato i soccorsi, giunti in pochi minuti in via Randaccio, ma non c'è stato nulla da fare.

La piccola, secondo quanto riporta l'Unione Sarda, di origine pakistana, era stata dimessa insieme alla madre dopo il parto, regolare, avvenuto al Brotzu. Il pm, in seguito alla comunicazione della polizia, intervenuta nell'abitazione, ha disposto l’autopsia, per quanto ad un primo riscontro medico sul corpicino, svolto da Roberto Demontis, non sia stato rilevato alcun segno che possa fare ipotizzare una morte violenta.