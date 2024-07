Neonata trovata cianotica nella culla dalla madre: era morta

Una neonata è stata trovata morta nella propria culla. La tragedia alle porte di Roma: come riporta RomaToday, la bambina aveva due mesi ed è deceduta oggi, venerdì 12 luglio, in casa. È accaduto ad Albano Laziale. A dare l'allarme, intorno alle 10 del mattino, è stata la mamma che l'ha trovata cianotica in culla, che non respirava. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto i carabinieri.

L'ipotesi è che sia deceduta per un malore che farebbe pensare alla "morte in culla". La procura, informata dalla tragedia, ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio, mentre la salma della neonata è stata portata a Tor Vergata. Nel frattempo i carabinieri acquisiranno le cartelle cliniche della neonata per escludere l'ipotesi di malattie pregresse.

Cosa è la "morte in culla"

Come spiegato dal portale Epicentro dell'Istituto superiore di sanità, la sindrome della morte in culla, o "sudden infant death syndrome" (Sids), colpisce i bambini tra un mese e un anno di età. La definizione Sids, che non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere - dopo eventuali esami e autopsie -, tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi.

Non è stata ancora definita con sicurezza una specifica causa medica in grado di spiegare la Sids ma ci sono invece una serie di comportamenti e di fattori di rischio che possono incidere significativamente sulla probabilità che la Sids si verifichi, come dimostrano numerosi studi e indagini. Secondo quanto riportato dai Cdc americani, la ragione della Sids potrebbe risiedere in anomalie nella zona cerebrale che controlla i ritmi del sonno e della veglia. Per questo, diversi centri di ricerca propongono un modello di triplo rischio per spiegare la catena di eventi che portano alla Sids.