Neonato di venti giorni morto in casa

Tragedia ad Aprilia (Latina) per la morte di un bimbo di appena 20 giorni. Nel pomeriggio di domenica 26 febbraio i genitori si sono accorti che il neonato stava male e hanno chiamato il 118. All'arrivo dei sanitari era già troppo tardi, il bimbo era già morto. Come riporta LatinaToday, sono stati informati polizia e carabinieri. L'ipotesi prevalente è quella della morte in culla, ma non si esclude che possa essere disposta l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso.