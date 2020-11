Il dramma del neonato morto in una clinica: esplode la rabbia dei parenti

Tragedia al Vomero: la giovane si era recata nella struttura sanitaria dopo un un malore. Non è chiaro se il piccolo sia nato già privo di vita

Dramma in una nota clinica privata convenzionata del Vomero a Napoli, la Sanatrix: la morte di un neonato appena partorito dalla madre ventenne ha scatenato la rabbia dei parenti. La giovane si era recata nella struttura sanitaria dopo un un malore.

Vomero: neonato muore in clinica, esplode la rabbia dei parenti

Aveva la febbre, scrive NapoliToday, e secondo i parenti l'attesa per l'esito del tampone potrebbe aver ritardato il parto cesareo. Si sono registrate forti tensioni dinnanzi all'ingresso della clinica e nella hall della struttura con i parenti della ragazza che chiedevano spiegazioni sull'accaduto al personale sanitario, danneggiando alcune parti dell'ingresso della clinica.

Non è chiaro se il neonato sia nato già privo di vita oppure se ci siano stati dei problemi durante il parto.

Nel giro di pochi minuti è intervenuta la polizia per tentare di placare gli animi e ricostruire quanto accaduto. I parenti sono rimasti in strada all'esterno della struttura fino a tarda serata, chiedendo di fare chiarezza oltre che per stare vicini alla giovane donna.