Neonato portato in ospedale per un raffreddore muore pochi giorni dopo: indagati due medici

La magistratura di Lecce indaga sulla morte di un bimbo di due mesi, trovato morto nella sua culla il 14 febbraio scorso a Campi Salentina. Due medici sono indagati. Si tratta del medico di famiglia e del medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale che nei giorni precedenti al decesso aveva visitato il bimbo. Il neonato era stato portato in ospedale per un persistente raffreddore, con muco e tosse, ma era stato dimesso. Dopo il deposito dei risultati dell'autopsia, il pm Erika Masetti ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati i due medici. Il neonato, a quanto si è appreso, era in cura antibiotica per una bronchiolite. L'ipotesi è che i medici abbiano sottovalutato la malattia.

Il giorno della tragedia, la mamma si è accorta che il bimbo nella culla non respirava più. L'ha preso in braccio e ha raggiunto la vicina abitazione di un medico di famiglia per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con i carabinieri della stazione. Le operazioni di rianimazione sono state inutili.