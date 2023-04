Neonato cade dalle braccia dei parenti e muore in ospedale: 5 indagati

Salgono a cinque gli indagati per la morte del piccolo Jad, il neonato tunisino di appena 4 mesi morto sabato scorso al Policlinico di Messina per un'emorragia cerebrale dopo una caduta accidentale. Come si legge su MessinaToday, oltre a tre sanitari (presumibilmente dell’ospedale Fogliani di Milazzo) la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati anche i genitori del bimbo. Un atto dovuto dal momento che il piccolo, secondo quanto emerso, sarebbe caduto dalle braccia di uno di loro.

La procura ha ipotizzato il reato di omicidio colposo e ha sequestrato i telefonini dei parenti del piccolo. La vicenda ha sconvolto l'intera comunità di Barcellona dove, la famiglia è integrata da anni nella cittadina e benvoluta. I familiari vengono descritti come "grandi lavoratori".

Intanto per il piccolo, che rimane nella sala mortuaria del Policlinico, si aspetta che venga effettuata l’autopsia mentre i genitori, assistiti dagli avvocati Giorgio Leotti e Giulio Lima hanno presentato un esposto per chiedere di fare luce sui soccorsi. La caduta avviene in casa intorno alle 20.30 di venerdì scorso, i genitori vanno al pronto soccorso di Milazzo ma dopo una consulenza pediatrica vengono rimandati a casa con la raccomandazione di tenere sotto controllo il piccolo. I genitori tornano a distanza di due ore perché la situazione era peggiorata: il bimbo continuava a piangere e aveva conati di vomito. Solo dopo cinque ore, sarebbe stata effettuata la Tac che ha fatto emergere l'emorragia in corso. Da qui la corsa in ambulanza al Policlinico.Jad viene operato e poi trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove morirà alle 8.