Neonato muore in ospedale, aperta un'inchiesta

Tragedia all'ospedale di Ravenna, dove domenica un neonato è morto per cause ancora da chiarire. Il bimbo era nato con parto naturale due giorni prima, senza complicazioni. Mamma e piccolo sembravano in buone condizioni ed era pronto il foglio delle dimissioni per entrambi, ma improvvisamente il neonato ha smesso di respirare ed è morto. Ad accorgersi che il piccolo non dava segni di vita è stato il papà. Adesso sul caso è stata aperta un'inchiesta.

La gravidanza - secondo quanto riferito dalla stampa locale - era stata regolare, la mamma è giovane e in buone condizioni, il parto era avvenuto senza problemi e il piccolo già si alimentava regolarmente dal seno. Come da protocollo, trascorse le 48 ore mamma e figlio stavano per essere dimessi. Poi la tragedia. Il papà ha visto che il neonato non respirava e ha chiesto aiuto. Immediati i tentativi di rianimazione andati avanti per più di mezz'ora, ma senza successi. Il pm di turno ha disposto l'autopsia dando mandato intanto ai carabinieri per acquisire le cartelle cliniche del bimbo.