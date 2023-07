Neonato di due mesi morto tra le braccia dei genitori: nessuna certezza dall'autopsia

Servirà ancora del tempo per avere certezze sulle cause della morte di Roberto, il bambino di soli due mesi morto mercoledì sera in piazza a Quartucciu (Cagliari) tra le braccia dei genitori: un malore improvviso. Non è chiaro se il gran caldo di questi giorni possa aver avuto un ruolo. L'autopsia effettuata al Policlinico di Monserrato non ha dato risposte definitive: solo gli esami istologici - secondo quanto riporta l'Unione Sarda - potranno fornire elementi utili.

La salma del piccolo sarà restituita alla famiglia per l'ultimo saluto. Il paese si è stretto ai parenti, la scomparsa del neonato ha destato profonda impressione e un sincero cordoglio. Il sindaco Pietro Pisu dice: "Questo è il lutto di tutti, una vicenda tristissima, improvvisa, drammatica",Il piccolo si era sentito male in Piazza Raffaele Piras, vicino a una nota gelateria. I genitori erano usciti con il piccolo nel passeggino per cercare un po' di fresco.

Il padre, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si trovavano nella piazza centrale del paese alle porte di Cagliari per prendere un po' di fresco vista la giornata afosa. La mamma lo stava allattando, quando il piccolo ha perso i sensi. I genitori hanno cercato di rianimarlo, in loro aiuto sono arrivate altre persone che si trovavano lì e hanno praticato le manovre di rianimazione. Pochi istanti dopo è arrivata anche l'ambulanza del 118. Invano, non c'è stato nulla da fare. Secondo le ipotesi circolate nei giorni scorsi la morte del piccolo potrebbe essere stata causata o da una malformazione congenita, o da un malore legato al caldo torrido.