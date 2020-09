Il neonato trovato morto in una siepe con una ferita alla testa: fermata una coppia

Un neonato è stato trovato morto a Roccapiemonte (Salerno). Il corpo è stato notato in via Roma da un cittadino che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roccapiemonte e della compagnia di Mercato San Severino. Gli investigatori hanno rinvenuto una ferita alla testa sul cadavere. La salma, dopo l'esame esterno effettuato dal medico legale, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore. L'autopsia fornirà elementi utili alle indagini. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato: era venuto al mondo da poche ore.

I carabinieri avrebbero fermato una coppia (probabilmente i genitori del bambino) residente nelle palazzine non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo: rischiano l'accusa di omicidio.

La zona in cui è stato trovato è quella di un parco residenziale. Un condomino andando nei garage ha notato in una siepe il corpicino. Serviranno ulteriori esami per capire se la ferita alla testa sia stata provocata dalla caduta o sia antecedente. Sotto shock la comunità, il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, che si è recato sul posto, commenta: "E' una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità. Spero che questa storia possa risolversi presto, chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita".

Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino e coordinati dal sostituto procuratore Roberto Lenza. La polizia scientifica ha operato a lungo sul posto per i rilievi. Oggi a Roccapiemonte è giornata di lutto citadino.