Neonato di 14 giorni trovato morto in culla

Questa mattina una vera e propria tragedia ha scosso la comunità di Sora (Frosinone). Un neonato di soli 14 giorni è stato trovato morto in culla dalla madre. È accaduto all'alba nella loro abitazione. A dare l’allarme la mamma che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri, ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Il corpicino è stato trasferito presso la camera mortuaria dell'ospedale SS trinità e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino. Sarà l'esame del medico legale a stabilire le cause del decesso del neonato.

Continua a leggere su Today.it