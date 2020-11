Neonato trovato con il cranio fracassato in un cortile a Trapani

Un neonato è stato ritrovato morto all’interno di un sacchetto di plastica nel cortile condominiale di uno stabile alla periferia di Trapani.

Secondo quanto scrive l’agenzia Adnkronos, il piccolo sarebbe stato gettato dalla finestra subito dopo il parto e sarebbe morto all’istante in seguito alle ferite riportate.

Stando a una prima ricostruzione, il neonato aveva il cranio fracassato e il cordone ombelicale ancora attaccato.

La madre sarebbe una ragazza di 17 anni, che in questi minuti viene ascoltata dal magistrato di turno della Procura dei minori mentre indaga la polizia.

Neonato abbandonato in un bidone a Ragusa

Ieri a Ragusa un passante ha trovato un neonato ancora vivo in bidone della spazzatura, avvolto in una coperta e infilato in un sacchetto. Trasportato in buone condizioni in ospedale, il piccolo è stato portato in vi precauzionale in terapie intensiva prenatale, ma non sarebbe in pericolo di vita.