Corsa in ospedale per salvare un bimbo di tre mesi: "Positivo alla cocaina"

La corsa in ospedale per salvare un bimbo di tre mesi che sta male e poi, dalle analisi, la scoperta: è positivo alla cocaina. Succede a Salerno. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Ruggi in gravissime condizioni, i medici gli hanno prestato le prime cure e lo hanno stabilizzato disponendo poi il trasferimento in elisoccorso al Santobono di Napoli dove è ancora ricoverato.

Dalle analisi delle urine è emersa la positività del piccolo alla cocaina. Da quanto si apprende la madre sarebbe assuntrice di stupefacenti. Non si esclude, dunque, che la trasmissione possa essere avvenuta attraverso l'allattamento. Il neonato è affetto anche da una forma di meningite. Il caso è stato segnalato alla polizia, che è al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

