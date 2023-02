Neonato soffocato da un rigurgito, è grave

Dramma la scorsa notte in un'abitazione di Cassino (Frosinone) dove un neonato di quattro mesi è rimasto soffocato da un rigurgito. Ad accorgersi dello stato cianotico del piccolo è stata la madre che ha immediatamente dato l'allarme. Disperata la corsa verso il pronto soccorso di Cassino, poi il trasferimento in elicottero presso l'ospedale pediatrico 'Bambin Gesù di Roma. Il bimbo è stato intubato e al momento è in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva.