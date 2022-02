Treno merci aggancia il passeggino: neonato finisce sbalzato sui binari

È ricoverato in ospedale in gravissime condizioni il neonato di appena 16 giorni che ieri è stato vittima di un tragico e sfortunato incidente sui binari della stazione di Pavia. Secondo una prima ricostruzine, il bimbo si trovava nel suo passeggino mentre i genitori aspettavano il treno per tornare a casa. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, fatto sta che un treno merci che in quel momento stava transitando ha agganciato il passeggino facendo ribaltare la culla. Il neonato è stato sbalzato sui binari, per fortuna senza essere investito dal convoglio.

Ad agganciare il passeggino sarebbe stata un'appendice del treno, ma l'esatta dinamica dei fatti non è ancora chiara. L'episodio è avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo. Il piccolo è stato trasportato al San Matteo di Pavia dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. La prognosi resta riservata.