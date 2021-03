Bimbo nato in casa arriva in ospedale con ustioni e lesioni: arrestati i genitori

Il piccolo, nato quattro giorni fa in un'abitazione di Portici, in provincia di Napoli, si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono in prognosi riservata. La coppia è accusata di maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore

Sono stati arrestati i genitori del bimbo nato quattro giorni fa in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli, e ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono per lesioni e ustioni. La coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 36, è accusata di maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore: il piccolo intanto, si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il bimbo ha riportato lesioni da parto e ha ustioni sul corpo, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. I Carabinieri hanno scoperto l'accaduto ieri pomeriggio, dopo essere stati allertati dal 46enne compagno della madre. I militari sono intervenuti in un'abitazione in via Diaz a Portici, dove hanno trovato la donna, che aveva partorito da sola in casa tre giorni prima, e il neonato che aveva riportato lesioni da parto mai medicate.

Il 118 ha trasportato il bambino all'ospedale pediatrico Santobono e la madre, una 36enne con problemi psichici, all'Ospedale del Mare, dove è attualmente piantonata nel reparto Psichiatria. Il 46enne è stato invece portato al carcere di Poggioreale.