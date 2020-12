Una bella, splendida notizia. Durante la seconda ondata di contagi covid, la clinica di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari ha registrato un forte aumento di donne in stato di gravidanza positive, con la necessità di una nuova organizzazione dell'assistenza e dei percorsi di accesso. Da agosto ad oggi, sono state 93 le pazienti Covid assistite e 72 di queste hanno già partorito, ma nessun neonato è risultato positivo.

Nessun neonato contagiato tra le 72 partorienti positive al Policlinico di Bari

I tamponi effettuati sui neonati hanno dato sempre esito negativo: non è stato registrato alcun caso di trasmissione. "Il Policlinico di Bari, ancora di più in questa seconda ondata pandemica - rilevano Ettore Cicinelli, primario di Ginecologia e la professoressa Vimercati - è rimasto il punto di riferimento principale delle gestanti Covid positive e grazie alla riorganizzazione dei percorsi e dell'assistenza, che ha garantito 9 posti letto in area rossa e 6 in area grigia, è riuscito ad assicurare prestazioni sanitarie in sicurezza".

La maggior parte erano provenienti dalla città di Bari e dai comuni dell'hinterland, ma un 33% è arrivato dalla provincia Bat e per il 10% si tratta di migranti. Da una prima analisi dei dati effettuata dalla professoressa Antonella Vimercati, risulta che il 53% delle donne positive ha presentato sintomi: l'11% dispnea e febbre, e, fortunatamente, solo il 4% ha avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva per sintomi gravi. Nell'8% dei casi erano presenti comorbidità come ipertensione, diabete, epatogestosi; il tasso di taglio cesareo primario, circa al 28%, non è aumentato rispetto alle gestanti no-Covid.