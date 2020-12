Sbalzato dallo scooter dopo lo scontro con un'auto: Nicholas muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni, Nicholas Povolato, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 1 dicembre, a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia.

Il giovane viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto. Alla guida della Opel Mokka, A.S., operaio 36enne di Dolo. Lo schianto si è verificato all'incrocio tra via Selvanese e via Dosa per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando in queste ore di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Incidente a Olmo di Martellago (Venezia): morto Nicholas Povolato

Dalle prime verifiche, sembra che la vittima stesse percorrendo via Selvanese e l'auto, che proveniva dal senso opposto, pare abbia centrato lo scooter svoltando a sinistra. L'impatto è stato talmente violento che lo scooter del 17enne si è letteralmente spezzato in due. All'arrivo dei soccorritori, per Nicholas non c'era già più niente da fare. Gli operatori del Suem 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile.

Nicholas, che lascia i genitori e una sorella, viveva a Zelarino. Martedì sera stava rientrando a casa dopo essere stato in compagnia di un amico. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore nella comunità, compresa quella calcistica, dove il 17enne aveva millantato. il calcio, infatti, era una delle sue più grandi passioni.