Civetta sbatte contro il casco: sbanda e si schianta, Nico Duò muore a 24 anni

Un incidente assurdo e tragico. Un giovane 24enne è morto dopo avere perso il controllo della moto su cui viaggiava, una Ducati. A causare l'incidente sarebbe stato l'impatto con una civetta che ha urtato il casco del centauro. La vittima si chiamava Nico Duò era abitante ad Ariano Polesine (Rovigo), dove è avvenuto l'incidente.

Sul casco del 24enne quando è stato soccorso c'erano ancora le piume del volatile. Immediati i soccorsi, sul posto il personale del Suem 118 e i Carabinieri, del radiomobile di Adria: il 24enne è stato portato in Ospedale a Rovigo, dove è spirato nella notte per le ferite riportate.

Duò giocava in forza alla Padovanuoto. La società di pallanuoto sulla sua pagina Facebook l’ha ricordato così: "Una terribile notizia sconvolge la PN Padovanuoto: la scorsa notte è mancato Nico Duó, centroboa biancorosso in forza alla PDN da due stagioni, a causa di un incidente stradale. A nulla son valsi i soccorsi intervenuti sul posto. Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore".