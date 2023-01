Nicola Battagliola è morto schiacciato dal nastro trasportatore: aveva 28 anni

Nicola Battagliola non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate in un incidente sul lavoro. Il giovane operaio di Flero (Brescia) lavorava alla Gambazzi Srl di Poncarale, azienda specializzata nella fornitura di sistemi di movimentazione per l'industria.

Il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un nastro trasportatore, che lo avrebbe intrappolato e incastrato, procurandogli terribili lesioni. Erano stati i colleghi, intorno alle 15 di mercoledì, a dare l'allarme al 112: Battagliola era stato soccorso dai sanitari dell'automedica, rianimato sul posto e poi trasferito in codice rosso al Civile di Brescia, a bordo di un'ambulanza del Cosp di Flero.

In ospedale i medici del reparto di seconda rianimazione hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita: non c'è stato nulla da fare. Aveva solo 28 anni.

In base ai numeri ufficiali, 1006 uomini e donne sono morti sul lavoro in Italia nel corso del 2022. Una strage quotidiana. Che continua anche nel 2023.