Nicola Gaudenzi, l'insegnante morto a 53 anni per un malore improvviso

Stava passeggiando lungo un sentiero di montagna quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un codice rosso ma per lui non c’è stato niente da fare.

È morto così Nicola Gaudenzi, 53 anni, insegnante di Scienze motorie al liceo Gambara di Brescia e maestro di karate. Domenica l’uomo stava passeggiando sui sentieri del monte Maddalena, sopra Botticino, provincia di Brescia. Erano quasi le undici quando ha accusato il malore. A chiamare i soccorsi è stata la moglie. Sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco. Il 53enne è stato trasportato con l’elicottero al Pronto soccorso, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Dopo poche ore è stato dichiarato il decesso. La salma dell’insegnante si trova all'obitorio dell’ospedale. Oltre alla moglie Paola, Nicola Gaudenzi lascia le figlie Cecilia ed Eleonora, il padre Lino e il fratello Andrea.