Nicola Ghiani e Andrea Cogoni: i due morti nel tragico incidente a Villamar

Gravissimo incidente stradale in Sardegna. Due uomini sono morti nel sud dell'isola in un incidente stradale ieri notte lungo la statale 197 a Villamar: due auto si sono scontrate frontalmente. Le vittime sono Nicola Ghiani, 37 anni di Guasila e Andrea Cogoni, 34 anni di Gesturi.

Due morti nell'incidente di Villamar

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita: sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villanovafranca che si sono occupati dei rilievi. Nicola Ghiani viaggiava a bordo di una Bmw, mentre Cogoni guidava una Nissan Juke.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le due auto, giunte all'altezza del chilometro 39,500, per cause ancora non accertate , si sono scontrate frontalmente. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Purtroppo nonostante l'intervento tempestivo di medici per i due uomini non c'è stato nulla da fare: lo schianto è stato devastante.