Lo cospargono di liquido infiammabile e gli danno fuoco mentre videochiama la fidanzata

E' molto grave l'uomo a cui hanno dato fuoco mentre parlava con la fidanzata due giorni fa. Cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme mentre, seduto su una panchina, stava videochiamando la sua fidanzata. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in viale Tiziano, Nicola Lupoli, di 36 anni, di professione "svuota cantine", è stato avvolto in pochi istanti dalle fiamme: il fratello arrivato sul posto, lo ha portato all'ospedale di Frattamaggiore. Per lui ustioni sul corpo e condizioni molto gravi.

Lupoli è stato trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli e poi al Policlinico di Bari; per lui prognosi riservata e coma farmacologico. Indagini in corso. La polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio di inaudita ferocia. La fidanzata avrebbe detto di aver visto un’ombra alle spalle del fidanzato che in pochi secondi ha versato del liquido infiammabile sull’uomo, che poi con un accendino ha appiccato le fiamme.