Nicola e Federico morti sul colpo a 25 anni nello schianto frontale

Nicola Medda di Sant’Antioco aveva 25 anni, Federico Pinna di San Sperate li avrebbe compiuti tra pochi mesi. Sono loro le due vittime del terrificante schianto frontale di ieri su una provinciale nel sud della Sardegna, nei pressi della frazione di Medau Piredda a Carbonia. Medda era diplomato alla scuola alberghiera, Pinna era direttore provvisorio della filiale di Carbonia del negozio Piazza Italia. Due giovani vite spezzate in una mattinata qualunque. La Fiat Idea del primo e la Renault Clio del secondo si sono scontrate intorno alle 9.

La dinamica dell'incidente andrà chiarita con precisione, ma secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un salto di corsia di una delle due vetture, e l'impatto frontale, violentissimo, non ha dato loro scampo. I due ragazzi sono morto sul colpo: gli operatori del 118 nulla hanno potuto fare.

"San Sperate oggi ha il cuore infranto per la triste notizia del nostro compaesano Federico Pinna strappato alla vita in un terribile incidente stradale - fa sapere il sindaco Fabrizio Madeddu -. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale sono sensibilmente vicini a Rita, Luciano e Giulia in questo momento di grandissimo dolore. La scomparsa di un giovane ragazzo, gentile, positivo, sereno e con un spiccato senso del dovere in ambito lavorativo, com'era Federico, è per tutti noi motivo di sofferenza e di sincera commozione. Riposa in pace Federico. Oggi in cielo c’è una stella luminosa in più".