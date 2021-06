Nicola Molinaro è scomparso nel nulla

C'è grande apprensione. I Carabinieri e gli uomini della Guardia costiera sono impegnati, da ieri sera, nelle ricerche di Nicola Molinaro, 26 anni, di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).

Il giovane non è rientrato a casa e i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. L'ultima volta che è stato visto, nel pomeriggio di ieri, quando è uscito da casa per recarsi in spiaggia, indossava un pantaloncino corto, una t-shirt di colore scuro e delle infradito da mare.