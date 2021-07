Torna verso casa dopo la cena con la compagna: trovato morto

Nicola Rizzo, 32 anni, è stato trovato cadavere in strada, morto in seguito alle ferite rimediate in un incidente stradale che lo ha coinvolto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno a Pavia di Udine

Una cena dopo il lavoro al ristorante, il saluto con la promessa di rivedersi dopo poco a casa. Lei sale in auto e lo vede allontanarsi con la moto. Arrivata a casa non lo vede arrivare: passano i minuti e il timore che possa essere successo qualcosa. Poi l'allarme.

Nicola Rizzo, 32enne residente a Udine, è stato trovato cadavere in strada, morto in seguito alle ferite rimediate in un incidente stradale che lo ha coinvolto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno. Il fatto si è verificato a Pavia di Udine, in viale del Lavoro, nella zona industriale di Lauzacco.

Secondo quanto ricostruito Rizzo era alla guida della sua moto Yamaha e dopo aver perso il controllo del mezzo è finito fuori strada, riportando danni agli organi vitali che gli sono stati letali. Gli operatori del 118 hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine per la messa in sicurezza e i carabinieri della Compagnia di Palmanova per i rilievi. La motocicletta è stata posta sotto sequestro.