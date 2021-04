In scooter contro un'auto parcheggiata: Nicola Serra muore a 21 anni

Aveva solo 21 anni Nicola Serra: è morto a Monserrato (Cagliari), dopo essersi schiantato in pieno centro cittadino in via Crasso, strada a senso unico.

Nicola Serra morto nell'incidente di Monserrato

Il suo scooter Honda è finito contro un'auto in sosta a bordo strada. Aveva il casco, ma non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarlo, portati avanti a lungo dagli operatori del 118.

I rilievi e tutti gli adempimenti necessari in queste situazioni sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Monserrato, immediatamente intervenuti sul posto. I familiari sono stati informati di quanto avvenuto e si sono precipitati in via Crasso. Una tragedia terribile, che scuote Monserrato, in una strada, via Crasso, dove da tempo i residenti protestano per l’alta velocità dei mezzi che la percorrono.