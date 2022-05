Auto a fuoco dopo lo schianto: due italiani morti in Germania

Due uomini italiani, un 45enne, Nicola Tarantino, originario di Tuturano (Brindisi) e un 30enne di origini siciliane di cui non si conosce l’identità, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg.

L’auto sulla quale viaggiavano i due, una Mercedes Classe C , ha preso fuoco dopo essere finita contro un albero. Sono in corso indagini da parte delle autorità tedesche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nicola Tarantino viveva a Illingen nella regione del Baden-Württemberg ormai da molti anni. Era conosciuto w ben voluto nella comunità del paese tedesco. Lascia due figli.