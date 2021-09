Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto a 29 anni

Nicolas Lorenzo Vona di Arpino (Frosinone) è morto questa notte in un tragico incidente: ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, per lui non c'è stato nulla da fare

Ha perso il controllo della sua Mini Cooper finendo fuori strada. Un impatto che non ha lasciato scampo a Nicolas Lorenzo Vona, ventinovenne di Arpino in provincia di Frosinone. Il giovane la scorsa notte stava percorrendo la provinciale che collega la città di Cicerone a Fontana Liri, in territorio di San Sossio, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Frosinone è uscito di strada.

Nicolas Lorenzo Vona di Arpino morto in un incidente stradale

Il violento impatto non gli ha lasciato scampo e nonostante gli immediati soccorsi allertati dai residenti, svegliati dal fragore, per il giovane non c'è stato scampo. Non è da escludere che il ragazzo possa essere uscito di strada per la presenza improvvisa di qualche animale.

La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale 'Santissima Trinità' di Sora come disposto dalla procura di Cassino che potrebbe anche disporre l'autopsia.