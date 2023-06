Il giallo del ragazzo di 27 anni trovato morto in una Smart tra le sterpaglie

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa, le forze dell'ordine lo hanno ritrovato domenica pomeriggio privo di vita all'interno di un'auto. A Messina si indaga sulla morte di Nicolas Mazza, il 27enne trovato morto all'interno di una Smart nella zona di Zafferia. L'auto era parcheggiata tra le sterpaglie in un vicolo angusto nei pressi della chiesa. A dare l'allarme, come si legge su MessinaToday, sono stati i residenti della zona. A fare la drammatica scoperta sono stati i carabinieri intervenuti con i vigili del fuoco.

La zona è stata immediatamente recintata e i militari del Ris hanno fatto i rilievi del caso. I familiari di Mazza avevano presentato denuncia di scomparsa il giorno prima del macabro ritrovamento. Gli inquirenti indagano in tutte le direzioni e non sono state ancora accertate le cause del decesso. Elementi utili alle indagini potranno arrivare dall'autopsia.

