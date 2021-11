Trovata Nicole Gradi: la 19enne scomparsa riconosciuta da una commessa

Una bella notizia per la famiglia di Nicole Gradi, la 19enne scomparsa lo scorso 24 ottobre è stata ritrovata a Roma: a riconoscerla una commessa di un negozio all'interno della stazione Termini, che poi ha avvertito la Polfer.

Trovata Nicole Gradi: era scomparsa da 20 giorni

Era scomparsa da venti giorni. Era infatti lo scorso 24 di ottobre quando una 19enne fece perdere le sue tracce dalla zona di San Giovanni. Denunciata la sua sparizione familiari, amici e conoscenti avevano diffuso l'appello con il suo volto al fine di aiutarli a ritrovarla. Sporta denuncia alle forze dell'ordine del caso se n'è occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto?.

Proprio tramite la trasmissione condotta da Federica Sciarelli una commessa ha notato in lei nella mattinata di giovedì un viso familiare, associandolo poi a quello diffuso sui social e dalla trasmissione Rai. Riconosciuta nella 19enne, la lavoratrice di un esercizio commerciale della stazione Termini ha quindi chiamato la polizia indicandogli la presenza della giovane nella zona dello scalo ferroviario dell'Esquilino.

La 19enne ha riabbracciato i familiari

Cominciate le ricerche gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Termini l'hanno ritrovata in via Giolitti. Spaesata, ma in condizioni fisiche buone, la giovane si è da subito mostrata collaborativa. Alla domanda sul perché si fosse allontanata non ha fornito risposte. Contattati i familiari, che l'hanno potuta riabbracciare, la ragazza è stata poi portata al Policlinico Umberto I per accertamenti.