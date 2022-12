La mamma scomparsa durante il compleanno del figlio è stata ritrovata a 1.600 chilometri di distanza

È stata ritrovata e sta bene Nicole Pop, la 27enne di origini romene che si era allontanata da Artogne, in provincia di Brescia, nel tardo pomeriggio del 23 novembre scorso. Domenica 11 dicembre, la giovane madre che vive da tanti anni nel comune camuno con i genitori e il figlioletto è stata rintracciata dai carabinieri di Breno. A renderlo noto è stata la mamma della 27enne che, nei giorni successivi alla scomparsa, aveva diffuso sui social alcuni appelli disperati. Tanto che del caso se ne era occupata anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?", oltre alle forze dell'ordine.

"Nicole è stata trovata, adesso è con il suo eroe: suo papà", si legge sulla pagina Facebook della donna, che ha anche postato una foto di Nicole tra le braccia del padre. A rintracciarla sono stati i carabinieri di Breno che da settimane lavoravano incessantemente per riportare a casa la giovane madre. Nicole si trovava in Olanda, a oltre 1.600 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. Ma l'indagine è ancora aperta: nelle prossime ore i militari ascolteranno la 27enne, che sta rientrando in Italia, per capire se si sia trattato di un allontanamento volontario o se, come sospettavano i familiari, sia stata in qualche modo costretta ad andarsene.

Mamma scomparsa durante il compleanno del figlio: ritrovata dopo 17 giorni

Nicole Pop era sparita proprio durante la festa, da lei organizzata, per il sesto compleanno del figlioletto. La giovane era uscita dall'appartamento insieme al bimbo, dicendo che andava in cantina per prendere la torta. Pochi minuti dopo, il pianto disperato del piccolo aveva attirato l'attenzione della madre di Nicole: quando era scesa in cantina, della 27enne non c'era più traccia e il suo cellulare era staccato. Quando si era allontanata Nicole non era sola: come raccontato dai vicini di casa - e poi confermato dalle telecamere di un negozio della zona - era in compagnia di un coetaneo che avrebbe conosciuto sui social.

Filmati e testimonianze che avevano insospettito e non poco i parenti della giovane: per loro sono stati 17 interminabili giorni di angoscia. Svanita la paura, resta da chiarire cosa sia successo. Le indagini sono in corso, quindi, per capire se si sia trattato di un allontanamento volontario o se dietro la scomparsa della 27enne si nasconda qualcos'altro.