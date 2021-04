Nicoletta Moratti: la parrucchiera di 54 anni uccisa dal covid

Nicoletta Moratti aveva 54 anni ed è morta dopo aver contratto il covid. La donna, parrucchiera a Montichiari in provincia di Brescia, aveva avuto i primi sintomi alla fine del mese scorso, poi il tampone positivo, il ricovero in ospedale a Montichiari e il trasferimento all'ospedale Civile: è qui che purtroppo è deceduta sabato, a seguito di un repentino peggioramento delle sue condizioni.

Nicoletta Moratti: la parrucchiera di 54 anni morta per covid a Montichiari

Il virus non gli ha lasciato scampo. La piangono la madre Luisa, la sorella Monica, la nipote Tatiana. I funerali saranno celebrati martedì mattina alle 9 in Duomo. La donna era molto conosciuta, in paese e non solo: per tanti anni è stata parrucchiera, il suo negozio era in Via XXV Aprile, quartiere Borgosotto. Aveva già affrontato una sfida tremenda: circa un decennio fa era stata sottoposta a trapianto cardiaco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari. "In questi momenti nessun parola può essere di aiuto o conforto - scrive Eleonora -. Ciao Nico, fai buon viaggio. Ci mancherai, pensa a noi e proteggici da lassù". E ancora: "Eri giovane, non è giusto morire così". "La mia sorellina se n'è andata - scrive infine Monica Moratti -. Vi ringrazio tutti, con i vostri pensieri mi state aiutando a superare questo dolore".