Tragico schianto mentre va a lavorare: infermiera muore a 24 anni

Aveva solo 24 anni Nicoletta Selvaggio, per gli amici Nicole: la giovane infermiera è morta in un incidente stradale quest'oggi, 6 gennaio 2022. mentre andava a lavoro. Selvaggio era originaria di Trani, ma lavorava presso il Presidio di emergenza territoriale di Cerignola; era dipendente della ASL Foggia dal 2020.

Lo schianto intorno alle 7.30: per cause ancora da accertare. L'auto da lei guidata è finita fuori strada, all'altezza di un tornante ribaltandosi più volte all'uscita della statale 16 bis nel territorio di Cerignola. E' morta sul colpo, vani tutti i soccorsi.

"La Puglia ha perso una giovane figlia e una grande lavoratrice"

“Io non ho conosciuto Nicole personalmente, ma solo attraverso le narrazioni di chi ha lavorato con lei. Questa tragedia colpisce tutti noi e ci lascia storditi. Oggi la Puglia ha perso una giovane figlia e una grande lavoratrice. A Nicole va il nostro grazie per il lavoro che ha prestato in questi ultimi, difficili anni, con l’entusiasmo della sua giovane età e con la passione che il suo mestiere richiede". È quanto dichiara il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla.

La Direzione Generale della ASL Foggia, anche a nome di tutta l’Azienda, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi per la grave e improvvisa perdita. Nicoletta Selvaggio aveva 24 anni. L’Azienda ricorda Nicoletta come una giovane piena di entusiasmo; una persona onesta e perbene; una grande professionista, sempre disponibile, pronta e attenta.

"Nicole – conclude Piazzolla – era una infermiera capace e apprezzata per l’alto senso di responsabilità con cui ogni giorno affrontava gli impegni lavorativi. Particolarmente integrata nel team con cui lavorava, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi. A noi tutti, dona un grande esempio da ricordare". Sono ore di profondo cordoglio.