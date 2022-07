Il dramma di Nicolò: malore mentre pedala, muore tra le braccia di un amico

Ucciso da un malore improvviso mentre, in sella alla sua mountain bike, percorreva i sentieri dell'Alto Garda. È il tragico destino di Nicolò Adami, 37enne originario di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il 37enne era in compagnia di un amico: stavano affrontando il sentiero che da Vesio porta a Passo Nota, sopra l'abitato di Tremosine, nel Bresciano. Erano circa le 13 di sabato quando, durante una salita, il compagno di escursione di Nicolò non l'ha più visto. Immediatamente si è allarmato ed è tornato indietro a cercarlo. Dopo pochi metri la tragica scoperta: il 37enne era riverso a terra, esanime.

Nicolò Adami: malore mentre pedala, morto tra le braccia di un amico

Scattata la chiamata ai soccorsi, sono state inviate un'eliambulanza e le squadre del soccorso alpino. Inutili, purtroppo, i tentativi di far ripartire il cuore del giovane: i sanitari, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna autopsia è stata disposta: medici e carabinieri avrebbero pochi dubbi sull'origine naturale del decesso, causato - molto probabilmente - da un infarto.

La salma di Nicolò Adami è quindi stata restituita ai familiari.