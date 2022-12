Perde il controllo del furgone ed esce fuori strada: morto ragazzo di 26 anni

Schianto mortale in provincia di Treviso. Un ragazzo di 26 anni, Nicolò Piva, è morto a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, abato 24 dicembre, lungo la Circonvallazione Ovest di Castelfranco Veneto. Per il giovane, residente a San Martino di Lupari in provincia di Padova, non c'è stato nulla da fare

Il ragazzo era alla guida di un furgone bianco che ha letteralmente divelto il guardrail a lato carreggiata, finendo la sua corsa nel terrapieno sottostante. Un impatto violentissimo costato la vita al 26enne, morto sul colpo. Inutili i soccorsi del Suem 118.