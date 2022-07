Toglie telefono e tablet alla figlia, mamma condannata ai lavori socialmente utili

La figlia passa, a detta della madre, troppo tempo tra telefono cellulare e tablet così le requisisce tutto. La donna però è separata, l'ex marito la querela e il giudice la condanna ai lavori socialmente utili. Succede a Lecco, dove quella che sembra essere solo una dinamica familiare diventa un caso da aula di giustizia.

La vicenda è riportata dalla stampa locale e risale al dicembre del 2018. La madre toglie alla figlia tutti i dispositivi. Ne nasce una lite con la ragazzina - all'epoca minorenne - che si presenta al pronto soccorso con alcune contusioni. Il papà viene a conoscenza del fatto e sporge querela contro l'ex moglie. Dalle indagini emergono una serie di elementi che mandano la madre a processo per abuso di metodi correttivi e lesioni. Nonostante la richiesta del giudice, il padre non ha ritirato la querela. E allora si è deciso per la "messa alla prova", con lo svolgimento di servizi di pubblica utilità per 180 ore in un Comune della Brianza. La 50enne ha inoltre risarcito la figlia e l'ex marito.