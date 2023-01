Attraversa sulle strisce pedonali: investito e ucciso

Un anziano è stato investito mortalmente in viale Funtana Buddia a Nuoro, vicino all'incrocio con via Basaglia. L'uomo, Nino Deriu, di 87 anni, è stato soccorso dal personale del 118 che ha provato a lungo a rianimarlo ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della polizia locale.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione, Deriu era sulle strisce pedonali ma l'autista dell'auto che lo ha travolto non avrebbe visto il pedone a causa della visibilità ridotta a causa della nebbia presente nel capoluogo barbaricino.