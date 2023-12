Nipote colpisce nonna con le forbici: è grave, potrebbe perdere un occhio

Una donna di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, di 84 anni, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata dal nipote che viveva con lei. Dietro il grave gesto potrebbe esserci la continua richiesta di soldi da parte del ragazzo a causa della sua tossicodipendenza. La donna è arrivata all'ospedale di Andria alle 4 del mattino di oggi, sabato 23 dicembre, ora è in condizioni gravi anche se la prognosi non è riservata: ha ferite ovunque, ha perso molto sangue e rischia di perdere un occhio.

La ricostruzione della polizia

Il nipote, 25enne, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nell'appartamento di una palazzina che si trova a ridosso del centro città. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Canosa, il 25enne - che ha precedenti per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei familiari oltre a problemi psichiatrici e di dipendenza da sostanze stupefacenti - forse sotto l'effetto di droghe avrebbe colpito la vittima prima con schiaffi e spintoni e poi con delle forbici nel corso di una accesa discussione pare scatenata dall'ennesima richiesta di denaro. L'84enne, soccorsa e condotta in ospedale ad Andria alle 4 del mattino di oggi, ha riportato ferite ad addome, viso e collo e rischia di perdere un occhio.