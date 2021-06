Investito dalla nipote mentre aspetta davanti casa: nonno muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Attilio A. l'uomo di 71 anni originario di San Severo, in provincia di Foggia, che nella giornata di ieri, giovedì 10 giugno, è rimasto vittima di un incidente avvenuto a Santa Maria Imbaro (Chieti). Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il pensionato è stato investito in maniera del tutto accidentale, dalla nipote dopo essere stata tamponata.

L'anziano è deceduto in ospedale a Pescara dove era stato ricoverato a seguito di politrauma. L'incidente si è verificato in una zona di campagna. La nipote, alla guida di una Fiat 500, è giunta davanti all'abitazione dove, ad attenderla, c'era il nonno. Che l'aspettava all'esterno di casa. Lei, arrivando sul posto, ha azionato l'indicatore di direzione per girare, dall'arteria principale, verso destra, per immettersi in una stradina laterale.

Ma, durante questa manovra, è stata tamponata da un furgone che le stava dietro. Nell'impatto, violento, l'utilitaria è stata scaraventata in avanti e ha travolto l'anziano. Che non ce l'ha fatta. Purtroppo, dopo una notte in prognosi riservata, stamattina è arrivata la notizia del decesso.