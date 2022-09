La nonna non vuole dargli soldi, lui la picchia per rubarle la borsa

Nipote contro nonna per denaro. Succede a Spoleto (Perugia) dove un'anziana sarebbe stata aggredita dal parente perché si era rifiutata di dargli dei soldi. L'uomo adesso è ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, il nipote avrebbe cercato di appropriarsi della borsa della nonna ottantenne aggredendola e colpendola sul viso. La violenza sarebbe avvenuta in casa davanti ad altri parenti, che hanno allertato il 112. La nonnina è stata portata in ospedale, dove i medici l'hanno medicata e dimessa con una prognosi di alcuni giorni. Dalla ricostruzione dei carabinieri è emerso che l'aggressione è nata da una richiesta di denaro alla quale l'anziana aveva risposto con un "No".