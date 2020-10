La no mask che va in giro per il mercato dicendo che "il virus non esiste"

Una donna di 41 anni è andata in giro per il mercato senza mascherina sostenendo che il coronavirus non esistesse. È successo al mercato di via De Predis, nelle adiacenze di Villapizzone a Milano.

Senza mascherina va in giro per il mercato a Milano

La no mask è andata in giro senza alcun dispositivo di protezione individuale asserendo frasi sull'inesistenza del virus e sul fatto che si trattasse di una normale influenza. Quando la polizia locale l'ha fermata in via Bramantino, la donna, di nazionalità straniera, non aveva con sé né mascherina né documenti e quindi è stata accompagnata dagli agenti per l'identificazione.

Per essersi rifiutata di indossare la mascherina la 41enne è stata multata: una sanzione di 400 euro (che diventa di 280 se pagata entro cinque giorni).