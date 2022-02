Il no vax che ha cercato di incendiare un centro vaccinale

È stato identificato l'uomo che lo scorso 17 gennaio avrebbe tentato di dar fuoco all'hub vaccinale di via Pitteri, a Milano. Si tratta di un 61enne con precedenti alle spalle e convintamente no vax come è emerso dal materiale che le forze dell'ordine hanno trovato a casa sua. Ad incastrarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza, che lo hanno ripreso mentre arrivava fuori dal centro vaccinale, poco dopo la mezzanotte, a bordo del suo motorino, intestato a lui. Gli occhi elettronici lo avevano poi sorpreso mentre imbrattava le mura esterne dell'edificio con dell'olio esausto, prima di aggiungere della benzina con l'intento di appiccare il fuoco.

Un piano che per fortuna era fallito: l'uomo era stato sorpreso da due persone e si era allontanato senza portare a termine il suo progetto.

Acquisita la targa dello scooter, i poliziotti hanno effettuato alcuni servizi di osservazione e appostamenti che hanno permesso di verificare come la persona ripresa dalle telecamere fosse proprio il vero intestatario della moto. Il cerchio si è chiuso quando gli agenti della Digos hanno accertato che il 61enne lavora, in nero, in un'officina che ripara auto. Proprio lì avrebbe preso l'olio esausto e le taniche usate per il raid incendiario, che erano state sequestrate in via Pitteri.